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الإطاحة بـ7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

الإطاحة بـ7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

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الإطاحة بـ7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

الإطاحة بـ7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1044505
المناطق - واس:
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من إلقاء القبض على (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم.
صرّح الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم (1461) شريحة و(4) أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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