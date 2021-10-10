أمير القصيم يترأس إجتماع مجلس أمناء مركز القصيم العلمي

المناطق - واس:

قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إن مشروع المركز العلمي بمنطقة القصيم يعد أحد المشاريع العلمية المتميزة في المملكة والتي سوف تسهم في تنمية مهارات البحث العلمي والإبداعي للطلاب والطالبات.

وأشار سمو أمير القصيم خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مركز القصيم العلمي اليوم وذلك بقاعة الإجتماعات بمكتب سموه بمقر الإمارة ، إلى أن وجود مثل هذه المراكز العلمية المتخصصة تدعم مواهب الطلاب والطالبات وتعزز من مفهوم الإبتكار العلمي لديهم ، بمختلف تخصصاتهم لدعم مسيرة العلمية والتعليمية .

وشهد الإجتماع إستعراض أعمال اللجنة التنفيذية ، وآلية إطلاق المرحلة التشغيلية لمركز القصيم العلمي ، وأبرز الشراكات الحديثة مع الجهات الداعمه للمركز .

حضر الاجتماع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم و وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل ومدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن ، وعدد من المسؤولين والممثلين للجهات الحكومية في المجلس .