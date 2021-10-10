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الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق خلال الأيام القادمة

الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق خلال الأيام القادمة
http://almnatiq.net/?p=1044560
محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة خلال الأيام القادمة على 5 مناطق.

 

وقال المركز على صفحته بموقع “تويتر”  إنه يتوقع استمرار فرص تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال الأيام القادمة على أجزاء من عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية والجوف “بمشيئة الله”.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر اليوم من تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

 

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