احدث الأخبار

خلال أسبوع.. أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة
أهم الاخبار
 الكشف عن أبرز البروتوكولات المُتبعة في وسائل النقل العام (فيديو)
محليات
 بعد محاولة اغتيال محافظ عدن.. توجيه عاجل من الرئيس اليمني لأجهزة الدولة
دولي
 الزويد: منع استخدام وسائل النقل العام إلا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا
أبرز المواد
 المناعة بعد الإصابة بكورونا أم التطعيم.. أيهما أفضل مع متحور دلتا؟ (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة: عدد من استكملوا التحصين بجرعتين يقترب من 20 مليون شخص (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة: تحسن ملحوظ في مؤشر إصابات كورونا وعلى الجميع تلقي الجرعة الثانية
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق خلال الأيام القادمة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش ما تم إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري للربع الرابع 2021م 
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يترأس إجتماع مجلس أمناء مركز القصيم العلمي
منطقة القصيم
 ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي بالقصيم وجازان
أبرز المواد
 بلدية القطيف تبدأ أعمال صيانة السور الخرساني لجسر شارع الرياض
المنطقة الشرقية
خلال أسبوع.. أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة

خلال أسبوع.. أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة

أهم الاخبار
الكشف عن أبرز البروتوكولات المُتبعة في وسائل النقل العام (فيديو)

الكشف عن أبرز البروتوكولات المُتبعة في وسائل النقل العام (فيديو)

محليات
بعد محاولة اغتيال محافظ عدن.. توجيه عاجل من الرئيس اليمني لأجهزة الدولة

بعد محاولة اغتيال محافظ عدن.. توجيه عاجل من الرئيس اليمني لأجهزة الدولة

دولي
الزويد: منع استخدام وسائل النقل العام إلا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا

الزويد: منع استخدام وسائل النقل العام إلا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا

أبرز المواد

أمين الشرقية يناقش ما تم إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري للربع الرابع 2021م 

أمين الشرقية يناقش ما تم إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري للربع الرابع 2021م 
http://almnatiq.net/?p=1044574
المناطق - واس:

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد 4/3/1443هـ، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، واستعراض ما تم إنجازه خلال الربع الرابع من خطة الأمانة للعام 2021م، والتي تهدف الى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة، وذلك بمقر الأمانة.

وفي بداية الاجتماع اطلع معاليه على مؤشرات قياس ما تم خلال الربع الرابع للعام 2021م، لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، قدمها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، والتي تضمّنت معالجة (14510) حاوية نظافة، ومعالجة (131670) متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة (21309) من حواجز الحفريات، ومعالجة (212093) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة وضع (3128) سيارة تالفة، ورفع (515608.7) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وصيانة (3311) عمود إنارة، ومعالجة (36522) متر مربع من الكتابات المشوهة، ودهان (1344475) متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية .

بعدها اطّلع معاليه على إنجازات معالجة التشوه البصري، في بلدية محافظة بقيق، وبلدية محافظة الخفجي، وبلدية محافظة النعيرية، وبلدية محافظة رأس تنورة، وبلدية الظهران، وتمثلت في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

واختتم معاليه الاجتماع بالتأكيد على الجميع بتكثيف الجهود لاستكمال معالجة التشوهات البصرية لهذا العام، مع استمرار وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة في المعالجة، ومتابعة كافة ما يصدر من غرفة العمليات لكل إدارة وبلدية والرفع بتقارير يومية عن نسب الإنجاز، مشددا على ضرورة متابعة ومعالجة البلاغات، مع الالتزام بتطبيق كافة معايير الجودة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: تطوير كورنيش رأس تنورة بخدمات سياحية وترفيهية ضمن برنامج جودة الحياة

أمانة الشرقية: تطوير كورنيش رأس تنورة بخدمات سياحية وترفيهية ضمن برنامج جودة الحياة
أمين الشرقية يكشف تجهيزات الأمانة لتصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ

أمين الشرقية يكشف تجهيزات الأمانة لتصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ
 أمين الشرقية يتفقد عدد من المشاريع التنموية ويوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة

 أمين الشرقية يتفقد عدد من المشاريع التنموية ويوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*