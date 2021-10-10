أمين الشرقية يناقش ما تم إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري للربع الرابع 2021م 

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ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد 4/3/1443هـ، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، واستعراض ما تم إنجازه خلال الربع الرابع من خطة الأمانة للعام 2021م، والتي تهدف الى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة، وذلك بمقر الأمانة.

وفي بداية الاجتماع اطلع معاليه على مؤشرات قياس ما تم خلال الربع الرابع للعام 2021م، لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، قدمها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، والتي تضمّنت معالجة (14510) حاوية نظافة، ومعالجة (131670) متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة (21309) من حواجز الحفريات، ومعالجة (212093) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة وضع (3128) سيارة تالفة، ورفع (515608.7) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وصيانة (3311) عمود إنارة، ومعالجة (36522) متر مربع من الكتابات المشوهة، ودهان (1344475) متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية .

بعدها اطّلع معاليه على إنجازات معالجة التشوه البصري، في بلدية محافظة بقيق، وبلدية محافظة الخفجي، وبلدية محافظة النعيرية، وبلدية محافظة رأس تنورة، وبلدية الظهران، وتمثلت في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

واختتم معاليه الاجتماع بالتأكيد على الجميع بتكثيف الجهود لاستكمال معالجة التشوهات البصرية لهذا العام، مع استمرار وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة في المعالجة، ومتابعة كافة ما يصدر من غرفة العمليات لكل إدارة وبلدية والرفع بتقارير يومية عن نسب الإنجاز، مشددا على ضرورة متابعة ومعالجة البلاغات، مع الالتزام بتطبيق كافة معايير الجودة.