الزويد: منع استخدام وسائل النقل العام إلا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا

محررو المناطق

شدد صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، على منع استخدام وسائل النقل العام إلا لمن تلقى جرعتي من لقاح كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل: “سوف نكثف جولاتنا الرقابية لتطبيق الإجراءات الوقائية”.

ويستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يتحدث صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، خلال المؤتمر عن اشتراط الحصول على جرعتَيْن من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل النقل العام، وأبرز البروتوكولات الوقائية المعتمَدة من وزارة الصحة، والجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 41 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،626، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،591، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،745 حالة.