المناعة بعد الإصابة بكورونا أم التطعيم.. أيهما أفضل مع متحور دلتا؟ (فيديو)

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي ، تفاصيل التطعيم بعد التعافي من كوفيد – 19 مقارنة بالمناعة الطبيعية دون تطعيم قائلا:”إن من يكون لديه مناعة طبيعة أو تعافى من إصابة سابقة لديه مفهوم بأن هذه المناعة المكتسبة من الإصابة أو التعافي بإمكانه أن ينتظر مدة أشهر قبل أن يستكمل تحصينه بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لافتًا أن هذا مفهوم خاطئ تمامًا وغير مناسب لمستجدات فيروس كورونا وبالتحديد متحور دلتا.

وأضاف متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي، أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست أبدًا بمستوى المناعة التي يتم تحصينها بعد تلقي جرعتين من لقاح كورونا، مشددًا على تلقى الجرعتين بشكل مباشر وسريع لاستكمال تحصين الشخص ولا داعي للانتظار حتي يوم واحد.

ويستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية. وبدوره، يستعرض صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، خلال المؤتمر اشتراط الحصول على جرعتَيْن من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل النقل العام، وأبرز البروتوكولات الوقائية المعتمَدة من وزارة الصحة، والجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة. وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 41 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،626، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،591، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،745 حالة.