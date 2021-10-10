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بعد محاولة اغتيال محافظ عدن.. توجيه عاجل من الرئيس اليمني لأجهزة الدولة

بعد محاولة اغتيال محافظ عدن.. توجيه عاجل من الرئيس اليمني لأجهزة الدولة
http://almnatiq.net/?p=1044595
محررو المناطق

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأجهزة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن بعد محاولة اغتيال محافظ عدن.

وكانت أفادت مصادر محلية في اليمن، يوم الأحد، بسقوط عدد من الأشخاص، بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة في عدن، جنوبي البلاد، فيما نجا المحافظ أحمد حامد لملس.

وقالت المصادر، إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ  عدن ووزير الزراعة.

ونجا محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة اللواء، سالم السقطري، من التفجير الذي استهدف الموكب أثناء مروره في تقاطع “حجيف” بالمعلا، خلال التوجه إلى المنزل في منطقة التواهي

وذكر مصدر محلي أن الأجهزة الأمنية نزلت إلى موقع التفجير لمعاينة موقع الاستهداف الذي تم بسيارة ملغومة.

وأضاف المصدر أن التفجير وقع بعد مرور الموكب بلحظات، مشيرا إلى أن أربعة من حراس المحافظ أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى “باصهيب” العسكري.

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