الكشف عن أبرز البروتوكولات المُتبعة في وسائل النقل العام (فيديو)

محررو المناطق

أوضح صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أبرز البروتوكولات المتبعة في وسائل النقل العام.

ونوه إلى أن البروتوكولات تتضمن اشتراط الحصول على جرعتين من لقاحات كورونا، وارتداء الكمامة من قبل جميع مستخدمي وسائل النقل، وكذلك تعقيم الوسيلة.

وشملت الاشتراطات عدم زيادة الطاقة الاستيعابية داخل وسيلة النقل عن 50 %، وترك مقعد فارغ بين كل راكب وآخر.

واستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وتحدث المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، خلال المؤتمر عن اشتراط الحصول على جرعتَيْن من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل النقل العام، وأبرز البروتوكولات الوقائية المعتمَدة من وزارة الصحة، والجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.