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خلال أسبوع.. أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة

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خلال أسبوع.. أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة

خلال أسبوع.. أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة
شرطة القصيم
http://almnatiq.net/?p=1044612

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23185) مخالفة، وذلك للفترة من 26 / 2 / 1443هـ حتى 3 / 3 / 1443هـ.

 

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8914)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(4002)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2202)، ومنطقة القصيم بـ(1806)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1775)، ومنطقة الجوف بـ(1285)، ومنطقة حائل بـ(972)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(594)، ومنطقة عسير بـ(411)، ومنطقة الباحة بـ(393)، ومنطقة جازان بـ(391)، ومنطقة تبوك بـ(351)، ومنطقة نجران بـ(89) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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