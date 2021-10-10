أهالي المنطقة الشرقية يشكون من ظاهرة وقوف الشاحنات المهملة داخل الأحياء.. و”المرور” يتفاعل (فيديو)

نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً مصوراً رصدت من خلاله ظاهرة وقوف الشاحنات داخل الأحياء السكنية في المنطقة الشرقية، وخاصة في مدينة الدمام، حيث شكا أهالي المنطقة من هذه الظاهرة التي تؤرقهم.

ومن جانبها تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للمرور للمنطقة مع شكاوى المواطنين، حيث أكد العقيد منصور شكارة بـ”مرور الشرقية”، أن مرور المنطقة يشارك ضمن لجنة معنية بمتابعة المركبات والشاحنات المهملة داخل الأحياء، لمعالجتها.

وأضاف أن “مرور الشرقية”، حريصة على إنهاء الملاحظات المتعلقة بوقوف هذه الشاحنات داخل الأحياء، وإزالتها من موقعها.

وأشار إلى أن من أبرز المخالفات التي يتم رصدها هي الوقوف الخاطئ، حيث تعد من المخالفات المزعجة خاصة إذا ما تم رصدها داخل الأحياء.