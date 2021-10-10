استشاري: كثرة استخدام موانع الحمل يزيد من الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)

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كشف استشاري جراحة الأورام السرطانية، الدكتور يوسف العبدالكريم، عن أسباب الإصابة بمرض “سرطان الثدي”، وكيفية التعامل معه.

وقال العبدالكريم، إن أسباب الإصابة بالمرض تشمل زيادة الوزن والحياة الكسولة والتدخين، وكذلك التأخر في الزواج وكثرة استخدام موانع الحمل، وعدم الحرص على الرضاعة الطبيعية من قبل السيدات، والتأخر في الإنجاب.

وأضاف في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الاكتشاف المُبكر للمرض يُساعد في العلاج السريع منه، وعدم الدخول في مراحل صعبة تزيد معها الخطورة.