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مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)

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مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)

مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1044637
محررو المناطق

توقع طبيب أسرة والمُختص في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي، تخفيف الإجراءات الاحترازية في ظل ارتفاع نسبة التحصين “بجرعتين” ضد كورونا في المملكة.

 

وشدد سندي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، على أنه كلما كان هناك تجاوبًا مجتمعيًا والتزامًا بالإجراءات والتوجيهات التي تقدمها الجهات الصحية، سيكون هناك تخفيفًا بالإجراءات.

 

ولفت إلى أن المملكة تمر بالمرحلة الأخيرة لذا وجب على المواطنين الحصول على استكمال التحصين عبر الحصول على الجرعة الثانية.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

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