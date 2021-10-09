متحدث “الضمان الصحي”: بعض مخالفات سوق التأمين بها شبهة جنائية وتُحال للنيابة (فيديو)

محررو المناطق

أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي، أحمد أبوعمارة، أن بعض المُخالفات في سوق التأمين الطبي يكون فيها شبهة جنائية ويتم العمل على التصدي لها من خلال إحالتها إلى النيابة العامة.

وأوضح أبوعمارة، أن هناك نوعين من المخالفات التي تقع فيها منشآت وشركات التأمين الطبي، حيث يتوافر في النوع الأول منها القصد الجنائي من خلال تحقيق منفعة دون وجه حق، ويتم إحالة الحالات التي يتم رصدها من هذا النوع إلى النيابة العامة.

ولفت في مداخلة مع قناة “العربية”، إلى أن النوع الثاني والذي يتم فيه إساءة الاستخدام والإهمال وينتفي معه القصد الجنائي، يعمل المجلس على التصدي له من خلال التحرك السريع حياله والتحقيق فيه.