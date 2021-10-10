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“تجارة الشرقية” تنفذ أكثر من 13 ألف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية

“تجارة الشرقية” تنفذ أكثر من 13 ألف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية

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“تجارة الشرقية” تنفذ أكثر من 13 ألف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية

“تجارة الشرقية” تنفذ أكثر من 13 ألف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1044646

نفذ فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال شهر سبتمبر 13.258 جولة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 388 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين في تطبيق “توكلنا” بحيث تكون محصن أكمل جرعات اللقاح المطلوبة.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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