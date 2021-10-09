مختص بالفلك يتوقع موعد وصول تأثيرات الانفجار الشمسي إلى الأرض

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توقع المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، وصول ثاني تأثيرات الانفجار الشمسي الذي حصل صباح أمس إلى الأرض غدًا الإثنين.

ولفت إلى أنه يُتوقع أن تصل الرياح الشمسية الحاملة للجسيمات المشحونة إلى الأرض ظهر غدًا الإثنين بتوقيت المملكة، حيث يسبب ذلك عواصف مغناطيسية ضعيفة تؤثر بشكل طفيف على الأقمار الصناعية.

وسجلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس، انفجار في البقعة الشمسية المضطربة أمس السبت، ما تسبب في توهج شمسي قوي من الدرجة M1.6، كما قذف انبعاث كتلي إكليلي “سحابة من الغاز المتأين” باتجاه الأرض.