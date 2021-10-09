احدث الأخبار

مختص بالفلك يتوقع موعد وصول تأثيرات الانفجار الشمسي إلى الأرض
منوعات
 الكشف عن الآلية الجديدة لاستحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
محليات
 النيابة العامة تُحذر من احتيال وخداع أطراف العلاقة التأمينية
محليات
 عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. شقيقان يخضعان لجراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد.. ووزير الصحة: أحد المنجزات الوطنية
أهم الاخبار
 أبرزها “العزلة”.. مختص يوضح علامات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية(فيديو)
محليات
 موعد مباراة الأخضر أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2021.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع
منوعات
 قبل يومين من اللقاء.. بيع أكثر من 50 ألف تذكرة لمباراة الأخضر أمام الصين
الرياضة
 متحدث “الضمان الصحي”: بعض مخالفات سوق التأمين بها شبهة جنائية وتُحال للنيابة (فيديو)
محليات
 تجارة عسير تنفذ أكثر من 5 آلاف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية
أجواء المناطق
 “تجارة الشرقية” تنفذ أكثر من 13 ألف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية
أجواء المناطق
 بقيمة 500 مليون درهم.. شرطة دبي تضبط أكبر شحنة كوكايين مهربة (فيديو)
دولي
 مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)
محليات
مختص بالفلك يتوقع موعد وصول تأثيرات الانفجار الشمسي إلى الأرض

مختص بالفلك يتوقع موعد وصول تأثيرات الانفجار الشمسي إلى الأرض

منوعات
الكشف عن الآلية الجديدة لاستحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

الكشف عن الآلية الجديدة لاستحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

محليات
النيابة العامة تُحذر من احتيال وخداع أطراف العلاقة التأمينية

النيابة العامة تُحذر من احتيال وخداع أطراف العلاقة التأمينية

محليات
عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. شقيقان يخضعان لجراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد.. ووزير الصحة: أحد المنجزات الوطنية

عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. شقيقان يخضعان لجراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد.. ووزير الصحة: أحد المنجزات الوطنية

أهم الاخبار

مختص بالفلك يتوقع موعد وصول تأثيرات الانفجار الشمسي إلى الأرض

مختص بالفلك يتوقع موعد وصول تأثيرات الانفجار الشمسي إلى الأرض
http://almnatiq.net/?p=1044664
محررو المناطق

توقع المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، وصول ثاني تأثيرات الانفجار الشمسي الذي حصل صباح أمس إلى الأرض غدًا الإثنين.

 

ولفت إلى أنه يُتوقع أن تصل الرياح الشمسية الحاملة للجسيمات المشحونة إلى الأرض ظهر غدًا الإثنين بتوقيت المملكة، حيث يسبب ذلك عواصف مغناطيسية ضعيفة تؤثر بشكل طفيف على الأقمار الصناعية.

 

وسجلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس، انفجار في البقعة الشمسية المضطربة أمس السبت، ما تسبب في توهج شمسي قوي من الدرجة M1.6، كما قذف انبعاث كتلي إكليلي “سحابة من الغاز المتأين” باتجاه الأرض.

روابط ذات صلة

لقطات توثّق لحظة مرور محطة الفضاء الدولية بسماء مكة

لقطات توثّق لحظة مرور محطة الفضاء الدولية بسماء مكة
رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة

رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة
أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)

أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*