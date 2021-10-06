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عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. شقيقان يخضعان لجراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد.. ووزير الصحة: أحد المنجزات الوطنية

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عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. شقيقان يخضعان لجراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد.. ووزير الصحة: أحد المنجزات الوطنية

عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. شقيقان يخضعان لجراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد.. ووزير الصحة: أحد المنجزات الوطنية
http://almnatiq.net/?p=1044674

خضع الشاب أسامة (16 عامًا)، وشقيقه عبد الكريم الزايدي (14 عامًا)، لجراحة ناجحة، في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض؛ إذ كانا يعانيان “العشى الليلي”، وهو ضعف حاد في الإبصار في الإضاءة الخافتة.

 

وعاد النظر للشابين، بعد معاناة 13 عاما، بسبب ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج عن طفرة في جين RPE65.

 

وأجرى العملية الجراحية، فريقا طبيا في مستشفى الملك خالد، باستخدام العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna لوكستورنا، الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم، ونتج عن العملية إعادة النظر لهما، بعد معاناتهما من المرض النادر.

 

من جانبه، قال والد الشابين، في تصريحات لموقع “العربية”: “ابنيّ كانا يعانيان من الرؤية ليلاً، وخاصة في الشوارع المظلمة، والآن العلاج أدى إلى توسيع مجال الرؤية وننتظر دعم قوة الرؤية في العملية القادمة، بعد معاناة إصابتهما بأحد أمراض العشى الليلي وضمور في الجينات، ولديهما مشكلة اهتزاز الرؤية والسير في الأنوار الخافتة، والآن تحسن مجال النظر.

 

من جانبه، علق وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على الجراحة الناجحة، قائلا: “إنها قصة نجاح ملهمة لعودة البصر لشابين، وهي أحد المنجزات الوطنية التي تجعلنا نزداد فخراً بقيادتنا وبالكوادر الطبية”.

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