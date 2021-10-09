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الكشف عن الآلية الجديدة لاستحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

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الكشف عن الآلية الجديدة لاستحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

الكشف عن الآلية الجديدة لاستحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=1044678
محررو المناطق

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الدليل الإرشادي التفاعلي لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

 

يأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة أمس الأول، بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

 

ويوضح الدليل، نطاق تعديل المعالجة الضريبية وأثره، مع أمثلة توضيحية عملية ومبسطة لتوضيح الفارق بين المعالجتين السابقة والحالية، وكذلك تعريف الجهات الحكومية المقصودة في القرار، بالإضافة إلى تحديد التوريدات المشمولة في التعديل.

 

ويتضمن الدليل الإرشادي التفاعلي الذي أطلقته الهيئة، متطلبات إصدار الفواتير الضريبية وفق أحكام النظام واللائحة، والغرامات المفروضة في حالات عدم الالتزام، وكذلك كافة الأسئلة المتداولة حول قرار تعديل المعالجة الضريبية.

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