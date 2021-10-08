 السديس يكشف أول قرار اتخذه الملك عبد العزيز عقب دخوله “مكة” (فيديو)

كشف الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس عن أول قرار اتخذه الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- عقب دخول مكة المكرمة.

وقال “السديس” في لقاء مع قناة “الإخبارية” إن أول قرار اتخذه الملك عبد العزيز هو توسعة الحرمين الشريفين ، حيث كانت مساحتهما محدودة.

وأكد أن التوسعات في الحرمين استمرت إلى أن وصلت إلى هذه التوسعات التاريخية بوقتنا المعاصر، مشدداً على أن من فضل الله على المملكة أن منّ عليها بملوك كان لكل واحد منهم بصمة وأثر في خدمة الحرمين الشريفين.