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الخارجية تدين تفجير عدن الإرهابي.. وتدعو  لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الخارجية تدين تفجير عدن الإرهابي.. وتدعو  لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

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الخارجية تدين تفجير عدن الإرهابي.. وتدعو  لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الخارجية تدين تفجير عدن الإرهابي.. وتدعو  لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=1044700

أدانت وزارة الخارجية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.

 

وأكدت الوزارة على أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

 

وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

 

وقدمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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