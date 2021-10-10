مفاجأة.. الخطوط الجوية البريطانية تقرر إلغاء جملة “سيداتي سادتي” عند استقبال الركاب على متن الطائرة

كشفت وسائل إعلام بريطانية النقاب عن إصدار الخطوط الجوية تعميماً بالتوقف عن استخدام الجملة الشهيرة الخاصة بالترحيب بالركاب عند بداية حديث قائد الطائرة :”مرحباً سيداتي سادتي”.

وأوضحت أن السبب وراء تغيير هذه الجملة الشهيرة لكون بها نوع من أنواع التمييز في المعاملة لوجود أجناس أخرى، وسيتم ذكر جُمل عامة أكثر حيادية .

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية البريطانية تعد أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة ، والثالثة عالمياً بعد كلا من كندا واليابان ومن المرجح أن تتخذ خطوط طيران في دول أخرى، نفس الإجراء.