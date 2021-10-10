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مفاجأة.. الخطوط الجوية البريطانية تقرر إلغاء جملة “سيداتي سادتي” عند استقبال الركاب على متن الطائرة

مفاجأة.. الخطوط الجوية البريطانية تقرر إلغاء جملة “سيداتي سادتي” عند استقبال الركاب على متن الطائرة

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مفاجأة.. الخطوط الجوية البريطانية تقرر إلغاء جملة “سيداتي سادتي” عند استقبال الركاب على متن الطائرة

مفاجأة.. الخطوط الجوية البريطانية تقرر إلغاء جملة “سيداتي سادتي” عند استقبال الركاب على متن الطائرة
http://almnatiq.net/?p=1044704

كشفت وسائل إعلام بريطانية النقاب عن إصدار الخطوط الجوية تعميماً بالتوقف عن استخدام الجملة الشهيرة الخاصة بالترحيب بالركاب عند بداية حديث قائد الطائرة :”مرحباً سيداتي سادتي”.

وأوضحت أن السبب وراء تغيير هذه الجملة الشهيرة لكون بها نوع من أنواع التمييز في المعاملة لوجود أجناس أخرى، وسيتم ذكر جُمل عامة أكثر حيادية .

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية البريطانية تعد أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة ، والثالثة عالمياً بعد كلا من كندا واليابان ومن المرجح أن تتخذ خطوط طيران في دول أخرى، نفس الإجراء.

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