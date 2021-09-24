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 غدا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي
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غدا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي

غدا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي
http://almnatiq.net/?p=1044718

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة غداً، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.

وأوضح أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا في موسمها الثالث، مبيناً أن الجائزة بأفرعها الأربعة جاءت لتنمية الإبداع الشعري وتعزيز دور الثقافة الشعرية وتوظيف وسائل التقنية الحديثة لأجل ذلك.

ورفع الدكتور عسيري شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على حرصه ورعايته للجائزة وإحاطته باهتمامه إيمانا منه بأهمية مخرجاتها ونتائجها المحفزة للشعر والإبداع.

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