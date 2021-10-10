في واقعة مأساوية.. سقوط حافلة ركاب في نهر النيل بمصر.. وتحرك عاجل لانتشال الضحايا

في واقعة مأساوية، سقطت حافلة، تقل 14 راكبا، الأحد، من أعلى كوبري الساحل، في مياه النيل بالقاهرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

وكشفت المعاينة الأولية، عن أنه أثناء سير السيارة اتجاه طريق روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، إذ اندفعت نحو سور الكوبري الحديدي لتسقط في المياه.

ويجري رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري عملية تمشيط لنهر النيل أسفل كوبري الساحل، للبحث عن ناجين إثر سقوط الحافلة.