بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولي من اللقاح إلى 3 شهور فقط

كشف التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» التابع لوزارة الصحة ، والذي تم العمل به منذ اليوم الأحد ، عن مفاجأة بشأن فترة استمرار مناعة الجسم، عقب أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن مناعة الجرعة الأولى ستستمر لمدة 90 يوماً ، وعند انقضاء الفترة ولم يتم تلقي الجرعة الثانية تتحول بعدها الحالة إلى «لم تثبت إصابته»، أما عند أخذ الجرعة الثانية تتحول إلى «محصّن»

وكانت الحالات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة تظهر للمستفيدين في تطبيق «توكلنا» قبل اعتماد التحديث الجديد، تفيد بأن الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» تبدأ بعد إكمال 14 يوما من التطعيم وتستمر لمدة 180 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة، وعند استكمال الجرعة الثانية تتحول الحالة الصحية إلى «محصّن»

ووفق التفاصيل التي كشفتها «الصحة» فإن المدة المعتمدة لمناعة الجرعة الأولى وحتى اكتمال التحصين بجرعتين، كانت قبل إعلان التحديث الجديد تمتد حتى 180 يوما، في حين أن مدة مناعة الجرعة الأولى في التحديث الجديد (الذي يبدأ العمل به من بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري)، تستمر لمدة 90 يوماً منذ تلقي التطعيم بالجرعة الأولى

يشار إلى أن التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» الذي أعلنته «الصحة»، قد ألغى فئتين من شمولها ضمن حالات التحصين، هي «محصّن جرعة أولى»، و«محصّن متعافي»، لتصبح الحالة الصحية لمن تلقوا جرعة أولى «تلقى جرعة أولى»، في حين أن التعافي بعد الإصابة لا يعتبر حالة صحية، ولن تكون هناك أي خصائص للمتعافي