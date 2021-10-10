احدث الأخبار

بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولي من اللقاح إلى 3 شهور فقط
أبرز المواد
 في واقعة مأساوية.. سقوط حافلة ركاب في نهر النيل بمصر.. وتحرك عاجل لانتشال الضحايا
دولي
 الإطاحة بـ”10″ أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض
أهم الاخبار
 ضبط 880 دراجة آلية مُخالفة بمختلف مناطق المملكة
محليات
 خبير تقني يكشف عن ميزة جديدة من «واتساب» طال انتظارها
علوم وتكنولوجيا
 ثمنها أقل من ريال.. خبيرة تنظيف تنصح باستخدام هذه المادة لإزالة الروائح الكريهة من السجاد
علوم وتكنولوجيا
 أرسين فينجر يتولى تدريب “الهلال والنصر” أمام باريس سان جيرمان
الرياضة
 غدا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي
ثقافة وفنون
 جامعة الجوف تحصل على الاعتماد البرامجي الوطني في جراحة الأسنان
أجواء المناطق
 “الفضلي” يتفقد مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير
أجواء المناطق
 رابط التقديم.. “الصحة” تعلن بدء التسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”
أجواء المناطق
 خبير أرصاد يكشف موعد بداية المنخفضات الجوية الممطرة بالمملكة
أهم الاخبار
بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولي من اللقاح إلى 3 شهور فقط

بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولي من اللقاح إلى 3 شهور فقط

أبرز المواد
في واقعة مأساوية.. سقوط حافلة ركاب في نهر النيل بمصر.. وتحرك عاجل لانتشال الضحايا

في واقعة مأساوية.. سقوط حافلة ركاب في نهر النيل بمصر.. وتحرك عاجل لانتشال الضحايا

دولي
الإطاحة بـ”10″ أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض

الإطاحة بـ”10″ أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض

أهم الاخبار
ضبط 880 دراجة آلية مُخالفة بمختلف مناطق المملكة

ضبط 880 دراجة آلية مُخالفة بمختلف مناطق المملكة

محليات

بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولي من اللقاح إلى 3 شهور فقط

بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولي من اللقاح إلى 3 شهور فقط
http://almnatiq.net/?p=1044738

كشف التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» التابع لوزارة الصحة ، والذي تم العمل به منذ اليوم الأحد ، عن مفاجأة بشأن فترة استمرار مناعة الجسم، عقب أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن مناعة الجرعة الأولى ستستمر لمدة 90 يوماً ، وعند انقضاء الفترة ولم يتم تلقي الجرعة الثانية تتحول بعدها الحالة إلى «لم تثبت إصابته»، أما عند أخذ الجرعة الثانية تتحول إلى «محصّن»

وكانت الحالات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة تظهر للمستفيدين في تطبيق «توكلنا» قبل اعتماد التحديث الجديد، تفيد بأن الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» تبدأ بعد إكمال 14 يوما من التطعيم وتستمر لمدة 180 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة، وعند استكمال الجرعة الثانية تتحول الحالة الصحية إلى «محصّن»

ووفق التفاصيل التي كشفتها «الصحة» فإن المدة المعتمدة لمناعة الجرعة الأولى وحتى اكتمال التحصين بجرعتين، كانت قبل إعلان التحديث الجديد تمتد حتى 180 يوما، في حين أن مدة مناعة الجرعة الأولى في التحديث الجديد (الذي يبدأ العمل به من بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري)، تستمر لمدة 90 يوماً منذ تلقي التطعيم بالجرعة الأولى

يشار إلى أن التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» الذي أعلنته «الصحة»، قد ألغى فئتين من شمولها ضمن حالات التحصين، هي «محصّن جرعة أولى»، و«محصّن متعافي»، لتصبح الحالة الصحية لمن تلقوا جرعة أولى «تلقى جرعة أولى»، في حين أن التعافي بعد الإصابة لا يعتبر حالة صحية، ولن تكون هناك أي خصائص للمتعافي

روابط ذات صلة

مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)

مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)
خلال 3 أيام.. أمانة جدة تنفذ 9902 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

خلال 3 أيام.. أمانة جدة تنفذ 9902 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية
متى ستعود الحياة الطبيعية وتُخفف الإجراءات الاحترازية؟.. متحدث “الصحة” يرد (فيديو)

متى ستعود الحياة الطبيعية وتُخفف الإجراءات الاحترازية؟.. متحدث “الصحة” يرد (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*