دعاء ووصية مؤثرة.. الحزن يُخيّم على رواد تويتر بعد رحيل الشيخ صالح الشمراني

تصدر هاشتاق “وفاة الشيخ صالح الشمراني”، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن وفاة إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض، بعد إصابته بمرض عضال، توفي على إثره في إحدى المستشفيات.

وعبر المغردون على الهاشتاق، عن حزنهم لرحيل الشيخ صالح الشمراني، مؤكدين أنه من القراء الحفاظ المجودين، وكان يتمتع بحب الجميع.

وكتب المغرد عبده: “الله يرحمك ويغفر لك وجزاكم الله الف خير في موقف صار لي معاه وما نسيته بس خلاص مسامحه لوجه الله.. وآسف جدا حسبي الله على الشيطان.. مسامحك لوجه الله #وفاةالشيخصالح_الشمراني”.

الله يرحمك ويغفر لك وجزاكم الله الف خير في موقف صار لي معاه وما نسيته بس خلاص مسامحه لوجه الله ❤️واسف جدا حسبي الله على الشيطان #وفاة_الشيخ_صالح_الشمراني مسامحك لوجه الله 🌹☺️ pic.twitter.com/S7om09rM7a — ❁abd80 (@7_abd80) October 10, 2021

فيما قال الدكتور خالد بن سعد الخشلان، أستاذ الفقه في كلية الشريعة في الرياض: “رحمه ﷲ وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “هذه هي الحقيقة: الموت نهاية كل حي ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾.. لكن يا سعادة من مات على توحيد وسنة وعمل صالح وسلامة من حقوق العباد المادية والمعنوية وخلف وراءه ذكرا حسنا”.

#وفاه_الشيخ_صالح_الشمراني رحمه ﷲ وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون

هذه هي الحقيقة:الموت نهاية كل حي﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾

لكن يا سعادة من مات على توحيد وسنةوعمل صالح وسلامة من حقوق العباد المادية والمعنوية وخلف وراءه ذكرا حسنا — د. خالد بن سعد الخشلان (@k_alkhashlan) October 10, 2021

وكتبت المغردة ريم محمد: “أسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويعفو عنه، ويرفع درجاته في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل القرآن الكريم شفيعه وأنيسه”.

اسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويعفو عنه، ويرفع درجاته في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل القرآن الكريم شفيعه وأنيسه.#وفاه_الشيخ_صالح_الشمراني إحدى قراءات الشيخ 👇🏻 pic.twitter.com/CaNZ2d2mDA — ريم محمد (@Rmm_all) October 10, 2021

ونعى سعيد بن ناصر الغامدي، الشيخ الراحل، قائلا: “رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين.. وأحسن عزاء أهله وقبيلته وتلامذته ومحبيه”.

رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين.

وأحسن عزاء أهله وقبيلته وتلامذته ومحبيه

#وفاة_الشيخ_صالح_الشمراني pic.twitter.com/go0jgiITqY — سعيد بن ناصر الغامدي (@SaeedNAlGhamdi) October 10, 2021

وغرد عبدالسلام السلمان، قائلا: “أحسن الله عزاء أبناءه وأهله وذويه اللهم اغفر له وارحمه وأكرمه وأنزله منازل الأبرار اللهم أجره من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم يمِّن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

#وفاه_الشيخ_صالح_الشمراني أحسن الله عزاء أبناءه وأهله وذويه اللهم اغفر له وارحمه وأكرمه وأنزله منازل الأبرار اللهم أجره من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم يمِّن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ،،

(تلاوته ستبقى نهارا جاريا من الحسنات) pic.twitter.com/Q0aHFzTmL9 — عبدالسلام السلمان (@asalamAlsalman) October 10, 2021

كما تفاعل المغردون مع أمنية الشيخ الشمراني، والتي كشف عنها الدكتور عبدالعزيز الشايع، وتمثلت في المساهمة في نشر 10 سور قام بإرفاقها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام 1443هـ، محتسباً الأجر عند الله.

وأعاد المغرد أحمد سفران، تغريدة وصية الشيخ الشمراني، معلقا: “رحم الله الشيخ المربي الفاضل صالح بن سعيد الشمراني وأسكنه فسيح جناته، واربط على قلوب أهله ومحبيه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة.”.

#وفاة_الشيخ_صالح_الشمراني

رحم الله الشيخ المربي الفاضل / صالح بن سعيد الشمراني وأسكنه فسيح جناته،

واربط على قلوب أهله ومحبيه،

اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة. https://t.co/4SujrEu1vb — أحمد سفران (@asssks1) October 10, 2021

يشار إلى أن الشيخ صالح الشمراني، مكث 20 عاماً إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض.