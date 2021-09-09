ما سر “الخط الأبيض” الذي نشاهده جميعاً خلف الطائرة بالسماء؟.. طيار يوضح (فيديو)

كشف الكابتن طيار “عبدالله بن صالح الغامدي”، سر الخط الأبيض الذي نشاهده خلف الطائرة في السماء.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الجميع يشاهد هذا الخط وبكل وضوخ وخاصة في فصل الشتاء، موضحاً أن هذا نتيجة التقاء كتلتين كتلة حارة تخرج من المحرك بدرجة حرارة أكثر من 600 درجة مئوية تلتقي مع كتلة باردة في درجات الجو العليا تصل إلى 40 درجة تحت الصفر ، فتحدث عملية تكثيف مباشرة.

وأكد أن الخط الأبيض ليس دخانا وليس صاروخا، فهو أقرب ما يكون للبخار الذي يخرج من الفم، مشيراً إلى أن البعض عندهم ظاهرة المؤامرة وإن الغرب يتأمرون علينا ويريدون تدميرنا.