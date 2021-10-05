نائب رئيس لجنة ’’الذهب والمعادن‘‘ يكشف أشهر طرق تلاعب بعض المحلات

قال مساعد كريم، نائب رئيس لجنة الذهب والمعادن بغرفة الرياض، إن هناك مستثمرين غير نظاميين في سوق المعدن الأصفر، كاشفا أشهر طرق التلاعب.

وأوضح كريم، خلال تصريحات لبرنامج “ياهلا”، المذاع على فضائية روتانا خليجية، الأحد، أن البعض يتلاعب بأرقام الفواتير الضريبية، ولا يكتفي بنسبة المكسب المقدرة بـ15%، مضيفا أن قطاع الذهب يكون مبهما بعض الشيء للرقباء على الأسواق.

وتابع نائب رئيس لجنة الذهب والمعادن: “متخذ القرار لديه أدوات بسيطة جدا يمكن من خلالها السيطرة على التلاعب بالشركات والمؤسسات التجارية المخالفة”، متسائلا: “كيف تبيع بعض المحلات الجرام بأقل من سعر التكلفة”.