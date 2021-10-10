’’الغذاء والدواء‘‘ الأمريكية تحذر النساء من تلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر

طالبت هيئة الدواء والغذاء في الولايات المتحدة، النساء، بتوخي الحذر من تلقي جرعة ثالثة من لقاح «فايزر»، تجنبا لتضخم الغدد الليمفاوية.

وقال دكتور بيتر ماركس، كبير مسؤولي اللقاحات في الهيئة، في تصريحات لـ”سي إن إن”، الأمريكية، إن تضخم الغدد الليمفاوية غير ضار ومؤقت، لكنه أكد أن النساء، على وجه الخصوص، بحاجة إلى توخي الحذر.

وأوضح، ماركس، أن الآثار الجانبية الشائعة بعد الجرعة الثالثة هي الشعور العام بالإجهاد، وهي تشبه إلى حد كبير الآثار الجانبية الناتجة عن الجرعة الثانية.

وأضاف، أنه بعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة، هناك تقارير كثيرة من أشخاص يبلغون عن تضخم بالغدد الليمفاوية، وقال: «يحدث هذا مع اللقاحات، ويختفي خلال يومين أو ثلاثة، أو أسبوع على الأكثر».

وأكد ماركس، أنه لا توجد حاجة للشعور بالقلق من الأمر، إلا أنه نصح السيدات على وجه الخصوص بالإنتباه قبل الحصول على الجرعة المعززة، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع الموعد السنوي لفحص الثدي، نظرًا لوجود هذه الغدد في منطقة الإبط شديدة الحساسية.

وختم تصريحاته، قائلا: «قد تودين الخضوع للأشعة السينية أولًا قبل تلقي الجرعة بأسبوعين؛ لأنه إذا ظهرت هذه الغدد في الأشعة، قد تؤدي إلى تشخيص خاطئ، إنه أمر غير ضار بالمرة، إلا إذا أدى إلى تحقق طبي إضافي».