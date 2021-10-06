استردت من خلالها 247 مليار ريال.. بالفيديو:”نزاهة” تكشف تفاصيل عملياتها للقبض على الفاسدين

أعلنت “القناة السعودية” عن عرضها أول فيلم وثائقي للحظات إلقاء القبض على الفاسدين من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”.

وأوضحت “القناة السعودية”، إنه للمرة الأولي ترصد كاميرا القناة عمليات هيئة “نزاهة” لملاحقة والقبض على الفاسدين، حيث سيتم عرض الجزء الأول يوم الثلاثاء المقبل ضمن برنامج” بلاغ 980″ في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وسيتم الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في مواجهة الفاسدين، موضحة القناة أنه تم جمع 247 مليار ريال تم استردادها من الفاسدين في 3 سنوات.