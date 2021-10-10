بعد 25 عاماً من عدم الإنجاب.. بالفيديو: مواطن يزرق بطفلتين توأم بعد تبنيهما

كشف المواطن “إبراهيم شراحي” تفاصيل حياته على مدار ربع قرن لم يرزق فيها بنعمة الانجاب.

وقال خلال لقاء مع برنامج” يا هلا” على “روتانا خليجية”، إنه على مدار 25 عاماً، كان وزوجته صابران، ومحتسبان، وكانا يدعيان الله بأن يرزقهما بعد هذه الفترة الأطفال.

وأوضح أنه قبل عام ونصف قدم لإحدى الجمعيات الخيرية من أجل تبني طفل، واتصلت به إحدى الموظفات لتبشره بأنه تم اختياره لتبني طفلتين توأم، بعد اجتياز اللقاءات والمقابلات ، حيث أن القائمين على الجمعية حريصين على انتقاء الأسر المناسبة للتبني.

وأكد أنه فرح فرحاً شديداً بعد استقبال الطفلتين الرضيعتين يوم الخميس الماضي، كما غمرت السعادة أسرته بسبب هذا النبأ السار.