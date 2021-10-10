احدث الأخبار

بعد 25 عاماً من عدم الإنجاب.. بالفيديو: مواطن يزرق بطفلتين توأم بعد تبنيهما
منوعات
 وزارة الإعلام تمهل الصحف الإلكترونية 45 يومًا لتصحيح أوضاعها
محليات
 استردت من خلالها 247 مليار ريال.. بالفيديو:”نزاهة” تكشف تفاصيل عملياتها للقبض على الفاسدين
منوعات
 ’’الغذاء والدواء‘‘ الأمريكية تحذر النساء من تلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر
أبرز المواد
 نائب رئيس لجنة ’’الذهب والمعادن‘‘ يكشف أشهر طرق تلاعب بعض المحلات
منوعات
 ما سر “الخط الأبيض” الذي نشاهده جميعاً خلف الطائرة بالسماء؟.. طيار يوضح (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
 نفاد تذاكر مباراة الأخضر والصين
الرياضة
 متحدث التحالف: تدمير 15 آلية للحوثيين خلال الـ96 ساعة الماضية بـ”العبدية” في اليمن
أهم الاخبار
 دعاء ووصية مؤثرة.. الحزن يُخيّم على رواد تويتر بعد رحيل الشيخ صالح الشمراني
أبرز المواد
 ظهر في فيديو يصطدم بعدة مركبات.. المرور يضبط قائد مركبة لقيادته عكس السير
أهم الاخبار
 بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولى من اللقاح إلى 3 شهور فقط
أبرز المواد
 في واقعة مأساوية.. سقوط حافلة ركاب في نهر النيل بمصر.. وتحرك عاجل لانتشال الضحايا
دولي
بعد 25 عاماً من عدم الإنجاب.. بالفيديو: مواطن يزرق بطفلتين توأم بعد تبنيهما

بعد 25 عاماً من عدم الإنجاب.. بالفيديو: مواطن يزرق بطفلتين توأم بعد تبنيهما

منوعات
وزارة الإعلام تمهل الصحف الإلكترونية 45 يومًا لتصحيح أوضاعها

وزارة الإعلام تمهل الصحف الإلكترونية 45 يومًا لتصحيح أوضاعها

محليات
استردت من خلالها 247 مليار ريال.. بالفيديو:”نزاهة” تكشف تفاصيل عملياتها للقبض على الفاسدين

استردت من خلالها 247 مليار ريال.. بالفيديو:”نزاهة” تكشف تفاصيل عملياتها للقبض على الفاسدين

منوعات
’’الغذاء والدواء‘‘ الأمريكية تحذر النساء من تلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر

’’الغذاء والدواء‘‘ الأمريكية تحذر النساء من تلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر

أبرز المواد

بعد 25 عاماً من عدم الإنجاب.. بالفيديو: مواطن يزرق بطفلتين توأم بعد تبنيهما

بعد 25 عاماً من عدم الإنجاب.. بالفيديو: مواطن يزرق بطفلتين توأم بعد تبنيهما
http://almnatiq.net/?p=1044773

كشف المواطن “إبراهيم شراحي” تفاصيل حياته على مدار ربع قرن لم يرزق فيها بنعمة الانجاب.

وقال خلال لقاء مع برنامج” يا هلا” على “روتانا خليجية”، إنه على مدار 25 عاماً، كان وزوجته صابران، ومحتسبان، وكانا يدعيان الله بأن يرزقهما بعد هذه الفترة الأطفال.

وأوضح أنه قبل عام ونصف قدم لإحدى الجمعيات الخيرية من أجل تبني طفل، واتصلت به إحدى الموظفات لتبشره بأنه تم اختياره لتبني طفلتين توأم، بعد اجتياز اللقاءات والمقابلات ، حيث أن القائمين على الجمعية حريصين على انتقاء الأسر المناسبة للتبني.

وأكد أنه فرح فرحاً شديداً بعد استقبال الطفلتين الرضيعتين يوم الخميس الماضي، كما غمرت السعادة أسرته بسبب هذا النبأ السار.

روابط ذات صلة

أجبر فتاة على الهروب معه.. قصة مواطن قاده الإدمان إلى السجن 6 سنوات (فيديو)

أجبر فتاة على الهروب معه.. قصة مواطن قاده الإدمان إلى السجن 6 سنوات (فيديو)
معاناة المرضى تتزايد.. استمرار مشكلة توقف الحجز عبر تطبيق “خدمات المرضى” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بخشم العان

معاناة المرضى تتزايد.. استمرار مشكلة توقف الحجز عبر تطبيق “خدمات المرضى” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بخشم العان
شرطة القصيم تطيح بشخص ظهر في فيديو بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر

شرطة القصيم تطيح بشخص ظهر في فيديو بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*