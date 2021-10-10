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قسم التأهيل المهني بالرياض يدشن الصالة الرياضية لمتدربيه من الأشخاص ذوي الإعاقة

قسم التأهيل المهني بالرياض يدشن الصالة الرياضية لمتدربيه من الأشخاص ذوي الإعاقة

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مصر تؤكد دعمها للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض

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قسم التأهيل المهني بالرياض يدشن الصالة الرياضية لمتدربيه من الأشخاص ذوي الإعاقة

قسم التأهيل المهني بالرياض يدشن الصالة الرياضية لمتدربيه من الأشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=1044780

دشن قسم التأهيل المهني للذكور التابع لمركز التأهيل الشامل بالرياض مساء اليوم الصالة الرياضية لمتدربيه من ذوي الإعاقة بحضور مساعد مدير عام الفرع لقطاع التنمية و مديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع وعدد من القيادات والمنسوبين.

وتحتوي الصالة الرياضية التي تخدم “56” شخص من ذوي الإعاقة على مجموعة من الأجهزة الرياضية الطبية والحركية مثل ” اوبتكل سيكل والهوكي الكهربائي والملاكمة وأجهزة السير الكهربائي والشد أثقال والفربرة” التي تساعد ذري الإعاقة على تجاوز بعض المشاكل الصحية لديهم بحسب نوعها و تبلغ الطاقة الاستيعابية لها مابين 10 الى 15 متدرب يتم تقسيمهم حسب الجدول الدراسي لكل فصل من خلال الأسبوع.

 

يشار إلى أن هذا التدشين يأتي ضمن خطط التطوير التي يعتمدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديه من الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل التابعة له حسب احتياجاتهم الفردية وبالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة

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