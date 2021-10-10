مصر تؤكد دعمها للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض

محررو المناطق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، دعم بلاده المملكة في تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض باليمن.

وكانت السفارة البريطانية لدى اليمن، قد أكدت اليوم الأحد، أنه حان وقت تنفيذ اتفاق الرياض.

وأدانت السفارة البريطانية، أعمال العنف في اليمن وخصوصًا تلك التي تستهدف المسؤولين.

وكان السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، قد أدان اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مطاري أبها وجازان.

وقال السفير البريطاني على صفحته الشخصية بموقع “توتير”: ” أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري أبها و جازان و أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين”.

وأضاف: ” نقف إلى جانب المملكة و ملتزمون بشراكتنا الأمنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.