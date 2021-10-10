مواطن يخترع طائرة في منزله.. ويوجه رسالة لخادم الحرمين وولي العهد (فيديو)

نال المواطن محمد بلال، من جدة، إعجاب الجميع، بعدما اخترع طائرة، في منزله، مستخدما أدوات بسيطة.

وعرض برنامج “ياهلا”، الذي يعرض على فضائية روتانا خليجية، تقريرا للمخترع، من داخل منزله، كاشفا عن تفاصيل اختراعه.

وقال المواطن: «في يوم من الأيام جاء ابني وطلب مني أن يسوق طائرة، فقلت له سوف أصنع لك واحدة؛ حيث عاد الأمر لي ذكريات الماضي وبحثت كثيرًا عن طريقة صنع طائرة بإمكانيات محدودة طبقًا للبيئة التي نعيش فيها».

وأضاف: «اتوفقنا في صناعة طائرة؛ حيث أخذ التصميم وقتًا بسبب قلة الإمكانيات، وصُنعت على 3 مراحل، وبداية التنفيذ كانت عام 1439، ونهايته كانت في 1441».

ووجه المخترع، رسالة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد؛ قائلا: “بعد رؤية المملكة، التي تهدف إلى الاجتهاد والتعلم والابتكار، أريد أن أوصل أننا معهما، والمواطن قادر على صنع أي شيء إذا أراد تنفيذه».