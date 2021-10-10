احدث الأخبار

دراسة: 3.7 مليون مريض سكري في المملكة.. والوجبات السريعة المتهم الأول
صحة
 متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية ؟ 
أهم الاخبار
 بفوز مُثير على إسبانيا.. فرنسا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
منوعات
 الجامعة العربية: مليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع
دولي
 هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟
أهم الاخبار
 تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض
أجواء المناطق
 بعد نجاح كبير.. معرض الصقور والصيد الدولي يختتم فعالياته
محليات
 المنتخب الأولمبي يصل إلى نهائي بطولة غرب آسيا
أبرز المواد
 افتتاح فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي ينظمها مجمع إرادة بالرياض
المناطق
 شهدت قصة حب عنتر وعبلة.. عالم جيولوجي يكشف سر انشطار صخرة النصلة
أجواء المناطق
 مسؤول أمني بـ”أبها”: نشر دوريات سرية في الأماكن والميادين العامة لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية (فيديو)
أهم الاخبار
 مواطن يخترع طائرة في منزله.. ويوجه رسالة لخادم الحرمين وولي العهد (فيديو)
أهم الاخبار
دراسة: 3.7 مليون مريض سكري في المملكة.. والوجبات السريعة المتهم الأول

دراسة: 3.7 مليون مريض سكري في المملكة.. والوجبات السريعة المتهم الأول

صحة
متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية ؟ 

متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية ؟ 

أهم الاخبار
بفوز مُثير على إسبانيا.. فرنسا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية

بفوز مُثير على إسبانيا.. فرنسا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية

منوعات
الجامعة العربية: مليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع

الجامعة العربية: مليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع

دولي

شهدت قصة حب عنتر وعبلة.. عالم جيولوجي يكشف سر انشطار صخرة النصلة

شهدت قصة حب عنتر وعبلة.. عالم جيولوجي يكشف سر انشطار صخرة النصلة
http://almnatiq.net/?p=1044795

عادت صخرة النصلة، في محافظة تيماء، إلى الضوء مجددا، خلال الأيام الماضية، عقب قيام رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر صورها الخلابة.

من جانبه، كشف العالم الجيولوجي، الدكتور عبد العزيز بن لعبون، سر انشطار هذه الصخرة التي تبعد 245كم عن تبوك، موضحا أن عمرها يزيد على 400 مليون سنة، وطولها يبلغ تقريبًا 8 أمتار.

وأوضح، في تصريحات لموقع “العربية”، أن القواعد التي تحمل الصخرتين، واحدة منهما صغيرة في الجهة اليسرى، وهي الأضعف، وأخرى في الجهة اليمنى وهي الأقوى.

وأشار العالم، إلى أن الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية، التي تحملها تلك الصخرة المعمرة تعود إلى آلاف السنين، وتُظهر كيف كان السكان يعيشون قديمًا في تلك المنطقة.

وأضاف بن لعبون، أن صور الحيوانات والطيور والزواحف متعددة الأشكال الموجوة عليها، كانت تُستخدم لتشكل علامات للقوافل والسائرين، وتعريفًا بالوديان والسهول؛ ما يجعلها واحدة من أجمل المزارات السياحية بالمملكة.

أما عن سبب انشطارها بتلك الطريقة المذهلة، أوضح، أن السبب الرئيسي يعود لزحزحة الجانب الأيسر (وهو الأضعف) ما تَسَبّب في هذا الانشطار الدقيق.

وبحسب الحكايات الشعبية، فإن النصلة شاهدة على قصة حب شهيرة مضت عليها قرون طويلة، وحيكت حولها الكثير من الأساطير، وتقول إحدى تلك الروايات إن عنترة بن شداد كان يربط حصانه عندها، ليلاقي محبوبته عبلة!.

وتعتبر صخرة النصلة، كما يطلق عليها سكان وأهالي تيماء، واحدة من العجائب الجيولوجية الشهيرة في جنوب المحافظة.

ويشكل انقسامها إلى نصفين بشكل شبه هندسي، علامة فارقة في مظهرها، الذي يتسم أيضا بشكل مخروطي بسبب العوامل الجوية والرياح.

سميت صخرة «النصلة» بهذا الاسم لأنها نصلت أو انفردت عن الجبال القريبة منها، وتبرز على واجهتها مجموعة من النقوش الثمودية والرسوم الصخرية لأشكال حيوانية متنوعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*