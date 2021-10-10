شهدت قصة حب عنتر وعبلة.. عالم جيولوجي يكشف سر انشطار صخرة النصلة

عادت صخرة النصلة، في محافظة تيماء، إلى الضوء مجددا، خلال الأيام الماضية، عقب قيام رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر صورها الخلابة.

من جانبه، كشف العالم الجيولوجي، الدكتور عبد العزيز بن لعبون، سر انشطار هذه الصخرة التي تبعد 245كم عن تبوك، موضحا أن عمرها يزيد على 400 مليون سنة، وطولها يبلغ تقريبًا 8 أمتار.

وأوضح، في تصريحات لموقع “العربية”، أن القواعد التي تحمل الصخرتين، واحدة منهما صغيرة في الجهة اليسرى، وهي الأضعف، وأخرى في الجهة اليمنى وهي الأقوى.

وأشار العالم، إلى أن الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية، التي تحملها تلك الصخرة المعمرة تعود إلى آلاف السنين، وتُظهر كيف كان السكان يعيشون قديمًا في تلك المنطقة.

وأضاف بن لعبون، أن صور الحيوانات والطيور والزواحف متعددة الأشكال الموجوة عليها، كانت تُستخدم لتشكل علامات للقوافل والسائرين، وتعريفًا بالوديان والسهول؛ ما يجعلها واحدة من أجمل المزارات السياحية بالمملكة.

أما عن سبب انشطارها بتلك الطريقة المذهلة، أوضح، أن السبب الرئيسي يعود لزحزحة الجانب الأيسر (وهو الأضعف) ما تَسَبّب في هذا الانشطار الدقيق.

وبحسب الحكايات الشعبية، فإن النصلة شاهدة على قصة حب شهيرة مضت عليها قرون طويلة، وحيكت حولها الكثير من الأساطير، وتقول إحدى تلك الروايات إن عنترة بن شداد كان يربط حصانه عندها، ليلاقي محبوبته عبلة!.

وتعتبر صخرة النصلة، كما يطلق عليها سكان وأهالي تيماء، واحدة من العجائب الجيولوجية الشهيرة في جنوب المحافظة.

ويشكل انقسامها إلى نصفين بشكل شبه هندسي، علامة فارقة في مظهرها، الذي يتسم أيضا بشكل مخروطي بسبب العوامل الجوية والرياح.

سميت صخرة «النصلة» بهذا الاسم لأنها نصلت أو انفردت عن الجبال القريبة منها، وتبرز على واجهتها مجموعة من النقوش الثمودية والرسوم الصخرية لأشكال حيوانية متنوعة.