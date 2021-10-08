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بعد نجاح كبير.. معرض الصقور والصيد الدولي يختتم فعالياته

بعد نجاح كبير.. معرض الصقور والصيد الدولي يختتم فعالياته
http://almnatiq.net/?p=1044800
محررو المناطق

اختتم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بنسخته الثالثة اليوم الأحد، فعالياته التي زارها على مدى عشرة أيام أكثر من ٤١٥ ألف زائر.

 

وشهد المعرض، الذي نظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض، حضورًا واسعًا للتعرف على ما يعرضه ٣٥٠ مشاركًا على مساحة تبلغ ٨٥ ألف متر مربع.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل، أن المعرض قرر تمديد فترة استقبال الزوار في جناح الأسلحة ٥ أيام إضافية، وذلك حتى الجمعة ١٥ أكتوبر المقبل، بعد طلب كبير على الأسلحة، بلغ ٣٤ ألف طلب.

 

وتوفر المنصة خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح.

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