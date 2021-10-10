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افتتاح فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي ينظمها مجمع إرادة بالرياض

افتتاح فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي ينظمها مجمع إرادة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1044801

افتتح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني اليوم برنامج فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2021 والذي يقام تحت شعار “الرعاية الصحية النفسية للجميع.. لنجعل هذا الشعار واقعاً” بحضور المسئولين في المجمع ومشاركة عدد من الجهات المعنية بتقديم الخدمة النفسية، حيث تستمر هذه الفعاليات حتى يوم ٢٨ من شهر أكتوبر الحالي.

وقد تجول الدكتور القحطاني بالمعرض والأركان التعريفية والتوعوية الذي يقام في البهو الرئيسي بالمجمع ويستهدف المراجعين والزوار بمشاركة الجمعية السعودية للفصام (احتواء) والجمعية السعودية لعلم النفس المهني ومركز مطمئنة الطبي وعيادات توافق النفسي ومركز مؤتمن للاستشارات الأسرية ومركز نمو للإرشاد الأسري ومركز سمو الفكر للإرشاد الأسري والنفسي وتطبيق لبيه وقسم التأهيل الطبي والأنشطة بالمجمع ووحدة العلاج الوظيفي وإدارة خدمات التمريض وإدارة التغذية وقسم التوجيه والإرشاد الأسري وقسم التوعية الصحية وقسم الخدمة الاجتماعية.

وتحدث المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني عن هذه المناسبة وأهميتها في تعزيز خدمات الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع، من خلال التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خدمات الصحة النفسية باتت ضرورة ملحة في ظل التطور المجتمعي والتسارع الحياتي وما يصاحبه من ظروف وأحداث قد تصيب الأشخاص ببعض الاضطرابات والأمراض النفسية، وقبل ذلك أهمية برامج التوعية والتثقيف بالطرق والأساليب السليمة لتفادي الإصابة بهذه الاضطرابات أو التعايش معها، ولعل ما عشناه خلال جائحة COVID -19 يوضح ويؤكد أهمية هذا النوع من التخصصات العلاجية.
وذكر أن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض يقدم خدمات متنوعة في مجال الصحة النفسية تشمل العلاج والتأهيل والوقاية من خلال مختصين في مجال الطب النفسي والخدمة النفسية والاجتماعية والتمريض والإرشاد الأسري والديني وإرشاد التعافي والصيدلة النفسية والتغذية العلاجية.
وكرم الدكتور القحطاني جميع الجهات المشاركة في هذه الفعاليات.

من جهته أوضح المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور محمد بن مشبب الأحمري أن احتفال المجمع بهذه المناسبة يأتي ضمن جهود المجمع وخططه في تفعيل المناسبات الصحية العالمية بين أفراد المجتمع بهدف زيادة الوعي بما تحمله هذه المناسبات من شعارات وبرامج تستهدف جودة الحياة الصحية في كافة المجالات.

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