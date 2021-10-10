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تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض

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تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض

تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1044815

أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم، رصد شركة حاولت التحايل على الأنظمة ، بمخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بوضع ملصقات وهمية عن غرف العمالة ومساحتها.

وأوضحت الأمانة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر: أن الشركة وضعت ملصقات تفيد بأن مساحة الغرفة الواحدة تبلغ 20 متر، في حين أن المساحة الحقيقة تبلغ 16 متر، مضيفة أنها ضبطت عمالة مُكدسة داخل الغرف ، ويصل عددهم في الغرفة الواحدة 10 أشخاص، في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن المخالفات المرصودة تضمنت أيضا تخزين الأطعمة تحت الأسرة، وتهالك أسقف الغرف، بما لا يوفر السلامة لساكنيه

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