هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟

كشف كيمي جيشابا، أخصائي تقويم العظام، إن الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا، التي تمثل اضطراب ما بعد الوباء تتميز بمجموعة واسعة من الأعراض العقلية والجسدية، وتشمل الصداع النصفي.

وأوضح جيشابا، في تصريحات لموقع “express”، أن الإجهاد يمكن أن يسبب الصداع النصفي، والآلم المزمن المنتظم، المزيد من التوتر، حيث يُعتبر الصداع النصفي المتكرر أحد المشكلات الصحية التي تزداد في مرحلة ما بعد الجائحة.

ووجدت دراسة حديثة، أجريت على أكثر من 200 شخص يعانون من الصداع النصفي أن أكثر من 85 بالمائة أفادوا بأن نوعية النوم سيئة، والتي ترتبط بتكرار الصداع والتوتر والقلق والاكتئاب، يمكن أن تكون أيضًا بمثابة محفز للصداع النصفي.

ولتخفيف بعض التوتر والانسدادات في جسمك بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تكون السبب الجذري للصداع النصفي، جرب زيت المغنيسيوم عالي الجودة الذي يمكن رشه على الكتفين والرقبة لإرخاء تلك العضلات وتحسين الدورة الدموية وتدفق الدم.