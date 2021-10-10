احدث الأخبار

هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟
أهم الاخبار
 تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض
أجواء المناطق
 بعد نجاح كبير.. معرض الصقور والصيد الدولي يختتم فعالياته
محليات
 المنتخب الأولمبي يصل إلى نهائي بطولة غرب آسيا
أبرز المواد
 افتتاح فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي ينظمها مجمع إرادة بالرياض
المناطق
 شهدت قصة حب عنتر وعبلة.. عالم جيولوجي يكشف سر انشطار صخرة النصلة
أجواء المناطق
 مسؤول أمني بـ”أبها”: نشر دوريات سرية في الأماكن والميادين العامة لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية (فيديو)
أهم الاخبار
 مواطن يخترع طائرة في منزله.. ويوجه رسالة لخادم الحرمين وولي العهد (فيديو)
أهم الاخبار
 قسم التأهيل المهني بالرياض يدشن الصالة الرياضية لمتدربيه من الأشخاص ذوي الإعاقة
أجواء المناطق
 مصر تؤكد دعمها للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض
دولي
 وسط ذعر السكان.. مقطع فيديو يرصد انتشارا كثيفا لـ’’قرود‘‘ داخل مخطط الملك فهد بالطائف
أجواء المناطق
 بعد 25 عاماً من عدم الإنجاب.. مواطن يتبنى طفلتين ويؤكد: سعادة كبيرة بالأسرة (فيديو)
منوعات
هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟

هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟

أهم الاخبار
تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض

تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض

أجواء المناطق
بعد نجاح كبير.. معرض الصقور والصيد الدولي يختتم فعالياته

بعد نجاح كبير.. معرض الصقور والصيد الدولي يختتم فعالياته

محليات
المنتخب الأولمبي يصل إلى نهائي بطولة غرب آسيا

المنتخب الأولمبي يصل إلى نهائي بطولة غرب آسيا

أبرز المواد

هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟

هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟
http://almnatiq.net/?p=1044819

كشف كيمي جيشابا، أخصائي تقويم العظام، إن الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا، التي تمثل اضطراب ما بعد الوباء تتميز بمجموعة واسعة من الأعراض العقلية والجسدية، وتشمل الصداع النصفي.

وأوضح جيشابا، في تصريحات لموقع “express”، أن الإجهاد يمكن أن يسبب الصداع النصفي، والآلم المزمن المنتظم، المزيد من التوتر، حيث يُعتبر الصداع النصفي المتكرر أحد المشكلات الصحية التي تزداد في مرحلة ما بعد الجائحة.

ووجدت دراسة حديثة، أجريت على أكثر من 200 شخص يعانون من الصداع النصفي أن أكثر من 85 بالمائة أفادوا بأن نوعية النوم سيئة، والتي ترتبط بتكرار الصداع والتوتر والقلق والاكتئاب، يمكن أن تكون أيضًا بمثابة محفز للصداع النصفي.

ولتخفيف بعض التوتر والانسدادات في جسمك بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تكون السبب الجذري للصداع النصفي، جرب زيت المغنيسيوم عالي الجودة الذي يمكن رشه على الكتفين والرقبة لإرخاء تلك العضلات وتحسين الدورة الدموية وتدفق الدم.

روابط ذات صلة

بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولى من اللقاح إلى 3 شهور فقط

بعد تحديثه اليوم.. «توكلنا» يختصر فترة مناعة الجرعة الأولى من اللقاح إلى 3 شهور فقط
مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)

مُختص يتوقع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة لهذا السبب (فيديو)
خلال 3 أيام.. أمانة جدة تنفذ 9902 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

خلال 3 أيام.. أمانة جدة تنفذ 9902 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*