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بفوز مُثير على إسبانيا.. فرنسا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية

بفوز مُثير على إسبانيا.. فرنسا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
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فاز منتخب فرنسا ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد انتصاره على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو بإيطاليا.

 

وسجل أويارزبال الهدف الأول لصالح إسبانيا في الدقيقة 64، ولكن سرعان ما تمكن المنتخب الفرنسي من تسجيل هدف التعادل عن طريق كريم بنزيما.

 

ونجح كيليان مبابي في خطف هدف الانتصار قبل 10 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، لتتوج فرنسا بلقبها الأول في تلك البطولة.

 

وتعد هذه النسخة هي الثانية التي تقام فيها البطولة، حيث كان المنتخب البرتغالي قد فاز بأول نسخة للبطولة على هولندا في عام 2019.

 

وأطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) البطولة في 2018 وسط غموض يتعلق بطريقة تنظيمها وشكوك حول مدى الحاجة إليها في ظل وجود بطولتي أوروبا وكأس العالم واهتمام المنتخبات بهما.

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