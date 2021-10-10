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متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية ؟ 

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متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية ؟ 

متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية ؟ 
البيان التمهيدي لميزانية المملكة
http://almnatiq.net/?p=1044826

كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية

وأوضح خلال لقاء مع برنامج” في العلن” على “القناة السعودية” إن تصحيح أسعار السوق المحلي يستلزم وضع سياسات عامة للهيكل السوقي، بضمان منع اتباع الشركات للسلوك الاحتكاري.

وأضاف أن “المنافسة” تسعى لوضع سياسات توسع المنافسة، وهو ما يؤدي إلى تعديل الأسعار في السوق، مشددًا على ضرورة التحقيق في المخالفات الموجودة بكل قطاع، والتي من بينها الأسعار المرتفعة.
وأبان الزوم أن الهامش الربحي يجب أن يكون في مستوى معين، وفي حال تجاوزه لهذا الحد، فإن على الهيئة أن تتدخل بمقارنته بالأسعار الدولية لتصحيح مثل هذه الاختلالات.

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