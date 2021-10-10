دراسة: 3.7 مليون مريض سكري في المملكة.. والوجبات السريعة المتهم الأول

كشفت دراسة، أن عدد المصابين بالسكري في المملكة يصل لـ 3.7 مليون شخص، إذ يشكل المرض المزمن الذي بلغ حد خطورة الإصابة به نسبة «20%» لدى الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، تشير دراسة أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة واشنطن في 2014 إلى أن معدل الانتشار 13.4٪، أي أن عدد المصابين الذين أعمارهم 15 سنة أو أكثر يصل إلى 1.745.532 ذكوراً وإناثاً، وتزداد النسبة مع تقدم العمر، كما تشير الدراسات إلى أن نسبة المصابين بلغت51% تقريباً في من تجاوزت أعمارهم 65 سنة.

وكشفت الدراسة، أن 15.2 ٪ من أبناء المملكة لديهم مرحلة ما قبل داء السكري.

وأوضحت، دراسة للدكتور خالد الربيعان في (2014) أن نسبة الإصابة بالداء لمن بلغ 30 سنة من العمر فأكثر بلغت 25% (أي ربع السكان في هذه الفئة).

وعزا خبير سياسات الأدوية والأبحاث في المركز الوطني في الصين، نائب رئيس منظمة التيقط الدوائي في الشرق الأوسط وعضو لجان الأخطاء الدوائية في منظمة الصحة العالمية الدكتور ثامر الشمري لــ «عكاظ»، انتشار المرض إلى سوء التغذية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وانتشار الوجبات السريعة، الـ«تيك أوي»، التي أسهمت في انتشار السمنة المفرطة.

وأسفرت نتيجة الدراسة المقلقة عن سكري المملكة بإنشاء مراكز صحية وطنية لتكون المرجع الموحد لتنظيم خدمات السكري على مستوى المملكة تحقيقاً لرؤية 2030 التي تطمح إلى الوصول بخدمات مصابي داء السكري إلى مصاف الدول المتقدمة عبر مركز وطني مرجعي رائد في السيطرة على الداء والوقاية منه، ورفع مستوى جودة الحياة الصحية، وتعزيز الصحة العامة بهدف خفض علاج مرض السكري الذي يكلف وزارة الصحة وفق تقارير غير رسمية نحو 40% من ميزانيتها سنوياً.