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التعليم توضح عقوبة تجاوز نسبة الغياب 25% دون عذر من طلاب المسارات

التعليم توضح عقوبة تجاوز نسبة الغياب 25% دون عذر من طلاب المسارات
http://almnatiq.net/?p=1044839
محررو المناطق:

طالبت وزارة التعليم، طلاب وطالبات نظام المسارات بالمرحلة الثانوية، بالحضور للمدرسة وعدم الغياب، مؤكدة أنه حال بلوغ الطالب في الحصص الدراسية للنسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي يعتبر الطالب محروما، ولا يدخل اختبار الدور الأول ويختبر في الثاني من 100 درجة وتتم معاملته منتسبا لا منتظما.

 

وقالت التعليم، إن الحرمان سيطبق بحق من بلغ غيابه 25% من عدد الحصص دون عذر أو 50% بعذر أو من دونه، مشيرة إلى أن توزيع حصص نسب الغياب سيكون على النحو كالتالي: حال الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيا، 11 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيا.

 

وأضافت: وبالنسبة للغياب بعذر أو دون عذر، والذي يمثل غياب 50% من إجمالي عدد الحصص، فسيكون 28 حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18 حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

 

وبحسب وزارة التعليم، سيتم تخصيص 100 درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي منها 60 درجة لأعمال المستوى و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعا خاصا.

 

وأشارت التعليم، إلى أن مقررات التقويم المستمر لا يوجد فيها اختبار نهائي، ويكون تقويمها مستمرا خلال الفصل الدراسي، ومنها مقررات كفايات لغوية والقرآن والتفسير والحديث والتربية الصحية والبدنية والتفكير الناقد والدرسات الاجتماعية والتربية المهنية.

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