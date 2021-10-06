“الشاي الأخضر” يخفف الشعور بآلام و التهابات المفاصل.. دراسة حديثة تكشف الأسباب

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة نشرت مؤخراً النقاب عن أن الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة فيما يتعلق بتخفيف آلام والتهابات المفاصل.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، بينت الدراسة الحديثة أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات أو مضادات للأكسدة تساعد في تقليل التهاب المفاصل، ومنها الشاي الأخضر.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة “البوليفينول” ومضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء معدل تلف الغضاريف، والتخفيف من حدة الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل، بالإضافة إلى تحسين الأعراض الناتجة عن الالتهاب.

كما أن الشاي الأخضر له دور فعال في إنقاص الوزن الذي يساعد في تخفيف ضغط وزن الجسم على المفاصل مما يعزز من صحتها، وتشير الدراسات أن الشاي الأخضر يساعد في الحفاظ على صحة الغضاريف والعظام.

ولا ينصح المرضى الذين يعانون من أشكال مختلفة من التهاب المفاصل بتناول المشروبات الغازية والقهوة المنكهة وعصائر الفاكهة والشاي المحلى، وذلك بسبب الكمية العالية من السكريات المصنعة في هذه المشروبات، كما أنه من المهم تجنب تناول الكثير من الدهون المشبعة.