المملكة في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن محاسبة ميلشيا “الحوثي” الإرهابية على تهديدها للمدنيين

محررو المناطق

دعت بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة لمحاسبة ميليشيات الحوثي الإرهابية على تهديدها للمدنيين، مشيرة إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته.

وأكدت البعثة اليوم الاثنين، أن صمت المجموعة الدولية يبعث رسالة خاطئة للحوثيين، مشددة على أن المملكة لن تدخر جهداً في حماية أراضيها، وفق القوانين الدولية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، الجمعة الماضية، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

كما، كشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.