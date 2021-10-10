احدث الأخبار

دراسة تبرئ كهف “موجيانغ” الصيني من نقل فيروس كورونا
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية بسمة معافى وجمعية رعاية الأيتام “تراؤف”
المناطق
 المملكة في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن محاسبة ميلشيا “الحوثي” الإرهابية على تهديدها للمدنيين
أبرز المواد
 التعليم توضح عقوبة تجاوز نسبة الغياب 25% دون عذر من طلاب المسارات
أبرز المواد
 “الشاي الأخضر” يخفف الشعور بآلام و التهابات المفاصل.. دراسة حديثة تكشف الأسباب
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على 3 مناطق
أبرز المواد
 دراسة: 3.7 مليون مريض سكري في المملكة.. والوجبات السريعة المتهم الأول
صحة
 متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية ؟ 
أهم الاخبار
 بفوز مُثير على إسبانيا.. فرنسا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
منوعات
 الجامعة العربية: مليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع
دولي
 هل الصداع النصفي أحد أعراض كورونا ؟
أهم الاخبار
 تكدس للعمالة وتهالك لسقف السكن.. شاهد: لحظة مداهمة الفرق الرقابية لشركة مخالفة للأنظمة بالرياض
أجواء المناطق
دراسة تبرئ كهف “موجيانغ” الصيني من نقل فيروس كورونا

دراسة تبرئ كهف “موجيانغ” الصيني من نقل فيروس كورونا

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية بسمة معافى وجمعية رعاية الأيتام “تراؤف”

محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية بسمة معافى وجمعية رعاية الأيتام “تراؤف”

المناطق
المملكة في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن محاسبة ميلشيا “الحوثي” الإرهابية على تهديدها للمدنيين

المملكة في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن محاسبة ميلشيا “الحوثي” الإرهابية على تهديدها للمدنيين

أبرز المواد
التعليم توضح عقوبة تجاوز نسبة الغياب 25% دون عذر من طلاب المسارات

التعليم توضح عقوبة تجاوز نسبة الغياب 25% دون عذر من طلاب المسارات

أبرز المواد

دراسة تبرئ كهف “موجيانغ” الصيني من نقل فيروس كورونا

دراسة تبرئ كهف “موجيانغ” الصيني من نقل فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1044848
المناطق- وكالات:

برأت دراسة فرنسية، كهف “موجيانغ” في جنوب الصين من إنتاج فيروس كورونا، مؤكدة أن تلك الأقاويل “لا أساس لها من الصحة”، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

واعتقد عدد من الخبراء، أن الفيروس، ربما نشأ لأول مرة في كهف “موجيانغ”، بعد أن ذكرت تقارير أن هناك ستة من عمال المناجم أصيبوا بمرض غامض يشبه الإنفلونزا في عام 2012 بعد عملهم بهذا الكهف، بحسب الصحيفة البريطانية.

 

وذكرت ديلي ميل، أنه جرى إرسال علماء من معهد ووهان لعلم الفايروسات للتحقيق في هذا الأمر في ذلك الوقت، حيث أرسلوا عينات من الخفافيش إلى المختبر لفحصها، وعثروا على عدد من الفايروسات بها، كان أحدهم هو كورونا الخاص بالخفافيش والمعروف باسم (RaTG13) والذي يشترك في نفس في التركيبة الجينية لـ«كوفيد – 19» بنسبة 97%.

 

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، يعتقد مؤيدو نظرية “التسرب المختبري”، أن عمال المناجم أصيبوا بنسخة مبكرة من فايروس كورونا المستجد، وأن العامل الممرض المسبب للوباء كان نتيجة تجارب على فايروسات أرسلت من الكهف لمختبر ووهان.

 

لكن الباحثين الفرنسيين يقولون الآن إن هذه النظرية لا يمكن أن تكون صحيحة بعد أن فحصوا التقارير الطبية لعمال المناجم في ذلك الوقت. وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن الأعراض التي عانى منها العمال في ذلك الوقت كانت مختلفة جداً عن أعراض “كورونا”.

 

وقال الباحثون، إن أحد أعراض كورونا هو السعال الجاف، في حين عانى عمال المناجم من نوع مختلف تماماً من السعال، حيث كانوا يسعلون الدم أو المخاط. فيما أظهرت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) أن العمال لم يعانوا أيضاً من نفس ندبات الرئة التي عانى منها العديد من مرضى فايروس كورونا في المستشفيات.

روابط ذات صلة

المناعة بعد الإصابة بكورونا أم التطعيم.. أيهما أفضل مع متحور دلتا؟ (فيديو)

المناعة بعد الإصابة بكورونا أم التطعيم.. أيهما أفضل مع متحور دلتا؟ (فيديو)
ارتفاع مؤشر الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

ارتفاع مؤشر الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
خلال الأسبوع الماضي.. أمانة الشرقية تنفذ 9180 جولة رقابية وتحرر 481 مخالفة

خلال الأسبوع الماضي.. أمانة الشرقية تنفذ 9180 جولة رقابية وتحرر 481 مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*