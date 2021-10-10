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محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية بسمة معافى وجمعية رعاية الأيتام “تراؤف”

محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية بسمة معافى وجمعية رعاية الأيتام “تراؤف”

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محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية بسمة معافى وجمعية رعاية الأيتام “تراؤف”

محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية بسمة معافى وجمعية رعاية الأيتام “تراؤف”
http://almnatiq.net/?p=1044852
المناطق - المنطقة الشرقية:
شهد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين صحة حفر الباطن ويمثلها مدير عام الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي وجمعية بسمة معافى الصحية ويمثلها الدكتور عبدالله المحيميد واتفاقية مماثلة بين صحة حفر الباطن وجمعية رعاية الايتام ” تراؤف “ويمثلها الأستاذ يوسف الجوعي بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعي الأستاذ فلاح العفاسي وذلك في مقر المحافظة.
وفي بداية اللقاء ثمن سموه هذه الاتفاقيات ونوّه بالدور المهم والمحوري للقطاع غير الربحي الذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

وشملت الاتفاقيات على تبادل الخدمات الاستشارية بين الطرفين وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وإقامة البرامج والانشطة والفعاليات التوعوية والمشاركة في دعم الجمعيات من خلال التطوع الصحي لخدمة المستفيدين وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي من خلال عمل شراكات مستدامة ذات استراتيجية تحقق المزيد من الأهداف التي تسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز توعية المجتمع في الجوانب الصحية للارتقاء بجودة الحياة وتحسين الخدمات الصحية.

 

 

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