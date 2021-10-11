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رسالة إلكترونية من مدرسة ثانوية بنات في أبها تثير غضب أولياء الأمور

رسالة إلكترونية من مدرسة ثانوية بنات في أبها تثير غضب أولياء الأمور

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رسالة إلكترونية من مدرسة ثانوية بنات في أبها تثير غضب أولياء الأمور

رسالة إلكترونية من مدرسة ثانوية بنات في أبها تثير غضب أولياء الأمور
http://almnatiq.net/?p=1044859
محررو المناطق:

وجهت إدارة إحدى المدارس الثانوية للبنات بمدينة أبها، إنذارا للطالبات بإغلاق باب المدرسة، حال التأخر عن الحضور، في تمام الساعة 7:5 دقائق، مؤكدة أنه حال الحضور بعد هذا الوقت سيجري منع الطالبة من الدخول، حتى يتواصل ولي الأمر مع الإدارة لذكر سبب التأخير.

 

ويعد هذا الإنذار، الذي بعثت به إدارة المدرسة، في رسالة إلكترونية إلى هواتف أولياء أمور الطالبات بتوقيع مديرة المدرسة، مخالفا للنظام المعمول به في المدارس والتعليم، إذ أنه في حال تأخر الطالبة، يسجل اسمها ويتم التواصل مع ولي أمرها من قبل المدرسة، لكن دون منعها من الدخول.

 

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرسالة وصلت جميع أولياء الأمور، حتى من سبق وتخرجت بناتهم من المدرسة، في وقت الذي أثارت فيه غضب واستياء عارم بين الأهالي، الذي تدالوا الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها تحمل في طياتها تهديدا للطالبات بالمخالفة للرسالة السامية للتعليم.

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