استشاري: التأخر في سن الزواج قد يسبب الإصابة بسرطان الثدي

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كشف استشاري جراحة الأورام السرطانية يوسف العبدالكريم، أن من أسباب الإصابة بسرطان الثدي، التأخر في سن الزواج، وكثرة استخدام موانع الحمل.

وقال العبدالكريم في تصريحات متلفزة، إن “هناك علاجات تطرح بشكل تعاوني يعني ليس جراحة فقط أو علاج إشعاعي فقط وإنما تتضافر العلاجات لتعطي أفض النتائج، والفحص المبكر مهم جدا، ولو أثبت إصابة معينة قد يكون من السهل علاجها قبل تفاقم الحالة”.

وأوضح استشاري جراحة الأورام السرطانية، أن من أسباب الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، “زيادة الوزن، والحياة الكسولة والتدخين، والتأخر في الزواج والتأخر في الإنجاب وكثرة استخدام موانع الحمل للسيدات العاملات”، مشيرا إلىأن كلها عوامل وأسباب قد تسبب الإصابة بسرطان الثدي.