أمير القصيم يفتتح مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية.. غدًا الثلاثاء

المناطق - القصيم:

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء غداً الثلاثاء، فعاليات مهرجان رمان القصيم الخامس بمركز الشيحية .

وتأتي رعاية سموه الكريم الافتتاح امتداداً لدعمه الدائم للسياحة في المنطقة؛ ويعد مهرجان رمان القصيم من ضمن أهم المهرجانات على مستوى منطقة القصيم والذي سينطلق يوم غد الثلاثاء بتنظيم بلدية محافظة البكيرية وبإشراف محافظة البكيرية “مركز الشيحية ” وشركاء النجاح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية ويستمر عشرة أيام في حديقة الشيحية العامة، بمركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية.

وأكد محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي رئيس لجنة التنمية السياحية أن المهرجان يشهد حضور المهتمين بالشأن الزراعي، والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، حيث سيشارك بالمهرجان العديد من العارضين من مزارعي المنطقة، ويعرض منتوج الرمان بمختلف أنواعه ومصادره المختلفة من مختلف المزارع بالمركز مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم رعايته لحفل افتتاح مهرجان رمان القصيم الخامس بالمنطقة، وهذا يأتي تأكيداً لدعم سموه الكبير للمجال السياحي خاصة السياحة الزراعية، في المنطقة بمتابعة دائمة من سمو نائبه واللذان يوليان السياحة في منطقة القصيم جل اهتمامهم حتى تظهر القصيم بأبهى حللها، متأملاً أن يظهر المهرجان بالصورة المشرفة والذي من خلاله تكون فاكهة الرمان رمزاً للزراعة بالمنطقة.

وبيّن رئيس بلدية البكيرية رئيس اللجنة المنظمة المهندس عبدالله بن نامي الحربي أن زيارة سمو أمير المنطقة وافتتاحه للمهرجان تتويج لجهود العاملين وبين أن تنظيم البلدية للمهرجان يأتي من واجبها لإظهار هذه المناسبة بأجمل حللها وبين أن المهرجان سيكون متنوعاً بفعالياته، حيث سيتم عرض منتج الرمان الذي تتميز به الشيحية

من جهته، قدم رئيس مركز الشيحية سلطان الفهيد، المشرف العام على المهرجان، شكره لسمو أمير القصيم وسمو نائبه على دعمهما الدائم والكبير للمهرجانات بالمنطقة، مؤكداً أن مهرجان الرمان سيكون مختلفاً بفعالياته ومحتوياته التي تشمل عروض الرمان ومشتقاته والفعاليات المصاحبة، منوهاً إلى أن مركز الشيحية يمتاز بمنتجاته الزراعية طوال العام ومنها منتج الرمان، متمنياً أن يحقق مهرجان الرمان النجاح ليعكس على ما حققته المنطقة من نجاح في السياحة الزراعية.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز العوفي ، أن المهرجان في نسخته الخامسة سيكون في متنزه الشيحية العام، فإلى جانب عروض منتج الرمان، تتنوع الفعاليات التي تستهدف الأسرة والطفل، وكذلك الفعاليات المصاحبة كمسرح الطفل والخيمة الشعبية.

إلى ذلك أوضح صالح بن محمد الغانم رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالشيحية، أن المهرجان يستهدف كافة شرائح المجتمع مبينناً أن الجمعية الزراعية تواصل دعم المزارعين تثقيفياً وتوعوياً من ضمنها المشاركة المجتمعية بالمهرجانات ، لافتاً أن سمو أمير القصيم هو الداعم الأول للمهرجانات السياحية بالمنطقة.