احدث الأخبار

رويترز: 3% من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 استشاري: التأخر في سن الزواج قد يسبب الإصابة بسرطان الثدي
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 أمير القصيم يفتتح مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية.. غدًا الثلاثاء
منطقة القصيم
 ١٣ فائزاً بجائزة القصيم للتميز والإبداع
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تحصل على الاعتماد البرامجي لـ 9 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب
منطقة القصيم
 رئيس وزراء العراق يعلن القبض على نائب زعيم تنظيم “داعش”
أبرز المواد
 بعيداً عن “كرة القدم”.. “محمد صلاح” يحصل على عائد 2.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا بهذه الطريقة
أبرز المواد
 “الزكاة” تطلق الدليل الإرشادي لآلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة
أبرز المواد
 اثنان في واحد.. علماء يجرون تجارب لإنتاج لقاح فعال ضد كورونا والإنفلونزا
أبرز المواد
 مسؤول بـ “طالبان” يكشف عن مصادر الدخل الرئيسية للحركة
أبرز المواد
رويترز: 3% من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا

رويترز: 3% من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
استشاري: التأخر في سن الزواج قد يسبب الإصابة بسرطان الثدي

استشاري: التأخر في سن الزواج قد يسبب الإصابة بسرطان الثدي

أبرز المواد
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

أبرز المواد

رويترز: 3% من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا

رويترز: 3% من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1044903
المناطق- وكالات:

كشف إحصاء أجرته وكالة رويترز، إصابة أكثر من 237.48 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى خمسة ملايين و52304.

 

وذكرت الوكالة الأمريكية، أن نحو 3 بالمئة من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة. وتمّ تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

 

وبحسب الأرقام، هذه قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:

الولايات المتحدة:

عدد الإصابات 715184
عدد الوفيات 44389135

الهند:
عدد الإصابات 33935309
عدد الوفيات 450375

البرازيل:
عدد الإصابات 21550730
عدد الوفيات 600425

المملكة المتحدة:
عدد الإصابات 8083421
عدد الوفيات 137541

روسيا:
عدد الإصابات 7717356
عدد الوفيات 423474

تركيا:
عدد الإصابات 7386288
عدد الوفيات 65743

فرنسا:
عدد الإصابات 7047786
عدد الوفيات 117029

إيران:
عدد الإصابات 5691634
عدد الوفيات 122370

الأرجنتين:
عدد الإصابات 5265058
عدد الوفيات 115444

إسبانيا:
عدد الإصابات 4973619
عدد الوفيات 86778

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*