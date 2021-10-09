عميل سري أسقطهما.. القبض على أمريكيين حاولا بيع معلومات عن سفن نووية

المناطق- وكالات:

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، زوجين أمريكيين في ولاية فرجينيا الغربية، بتهمة محاولة بيع معلومات حول سفن حربية نووية لدولة أجنبية، وذلك وفقا لما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها.

وبحسب بيان العدل الأمريكية، فإن “جوناثان توبي” الذي كان يعمل مهندسا نوويا في البحرية الأمريكية، وزوجته “ديانا”، وكلاهما أربعينيان، ووجّهت لهما تهمة انتهاك قانون الطاقة الذرية في شكوى جنائية.

وأوضح البيان، أنه خلال عام تقريبا فإن الزوجين “باعا معلومات معروف بأنها بيانات مقيَّدة تتعلق بتصميم سفن حربية تعمل بالطاقة النووية لشخص اعتقدا أنه يمثل قوة أجنبية”، موضحا أن متلقي المعلومات كان في الواقع عميلا سريا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبحسب الشكوى الجنائية، فإن جوناثان توبي الذي كان بإمكانه الوصول من خلال وظيفته إلى بيانات مقيَّدة عن سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، تعاون مع زوجته لمقايضة بيانات حول المفاعلات النووية الغواصة في مقابل نحو 100 ألف دولار في شكل عملة مشفرة.

وكشفت الشكوى، أن توبي أرسل في أبريل 2020 طردا إلى حكومة أجنبية “يحوي عينة من البيانات المقيَّدة وإرشادات لإقامة علاقة سرية”، كما ونقل الزوجان في الأشهر التالية عدة شرائح ذاكرة تحوي بيانات إلى عميل في “إف بي آي” تظاهر بأنه ممثل للحكومة الأجنبية، بما في ذلك عن طريق إخفائها في نصف شطيرة وعلبة علكة تُركتا في موقعين متفق عليهما.

بدوره، أشار البيان إلى إشادة المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، بالوكالات الضالعة في “إحباط المؤامرة” و”اتخاذ هذه الخطوة الأولى في تقديم الجانيين إلى العدالة”.